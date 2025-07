Prawdziwe cuda za kulisami "Farmy". Tego nie zobaczysz w telewizji!

Metamorfoza producentki i wyjątkowy dzień dla ekipy

Siostry Krawczyńskie od kilkunastu dni dzielnie pracują na planie 5. sezonu "Farmy". Prowadzące tym razem postanowiły zacząć relację od niespodzianki.

Drodzy Państwo, nasza wspaniała pani producent przeszła metamorfozę u naszego wspaniałego teamu beauty

– zdradziła Ilona Krawczyńska.

Tego dnia plan zdjęciowy "Farmy" zamienił się w salon piękności. Producentka programu, Monika, dała się namówić na metamorfozę, oddając się w ręce specjalistów: Pauliny i Marcina, którzy zadbali o nową fryzurę i piękny makijaż.

Na planie "Farmy" panuje rodzinna atmosfera

Ilona i Milena Krawczyńskie nie kryły wzruszenia i dumy z tego, jak silne więzi łączą całą ekipę:

Spędzamy razem kilkadziesiąt dni w roku – to już nie tylko praca, to prawdziwa farmerska rodzina. Razem śmiejemy się, czasem wzruszamy, wspieramy się nawzajem i tworzymy atmosferę, w której po prostu chce się być.

Gospodynie formatu podkreśliły też, że sukces nie byłby możliwy bez wzajemnego wsparcia i ogromnej sympatii.

My tak kochamy naszą ekipę z 'Farmy'. Kochamy ludzi, z którymi pracujemy, z którymi tworzymy ten program. To jest po prostu coś niesamowitego.

Fani nie kryli zachwytu i docenili nie tylko przemianę Moniki – nazwanej przez ekipę "absolutną petardą" – ale też atmosferę, która panuje za kulisami show.

Sztos ! 🤩🔥 Praca to przede wszystkim dobrze zgrana ekipka 😎 wtedy chcę się tam wracać 😁

Omg jaki vibe tak panuje 🥰🥰🥰. A fryzura bombowa ❤️♥️❤️

Super współpracujecie 😍🔥🔥🔥sztos atmosfera!

Ale genialna oprawa, niby "drobnostka" a jak ładnie zadbaliście o atmosferę i wyjątkowość

- czytamy w komentarzach. Nagranie z metamorfozy pani producent znajdziecie pod galerią.

Piąty sezon "Farmy" coraz bliżej

Trwają właśnie zdjęcia do 5. sezonu "Farmy", którego premiera zaplanowana jest na jesień w Polsacie. Jeśli kulisy wyglądają tak wyjątkowo, to można być pewnym, że to, co zobaczymy na ekranie, będzie równie pełne emocji i autentyczności.

Bandi zwycięzcą "Farma 4". Na co wyda nagrodę?