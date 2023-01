Urszula Dudziak to piosenkarka jazzowa, która uznawana jest za ikonę polskiej estrady. Od lat zachwyca ona krytyków muzycznych, a także słuchaczy. Autorka przeboju "Papaya" występowała także jako trenerka w "The Voice Senior".

Prywatnie artystka związana jest z Bogdanem Tłomińskim. Ich uczucie kwitnie, choć - jak na razie - para zrezygnowała ze ślubnych planów. Urszula Dudziak, która w październiku br. skończy 80 lat, pojawiła się ostatnio w "Kulisach Sławy", gdzie opowiedziała m.in. o... seksie z ukochanym. Mówiła również o swojej twórczości oraz tym, jak dba o siebie.

Urszula Dudziak przełamuje tabu. Prawie 80-letnia artystka otwarcie mówi o seksie

Urszula Dudziak wciąż zachwyca na scenie i jest prawdziwym wulkanem energii. Swój sukces zawdzięcza odwadze.

- Odważyłam się na śpiewanie niekonwencjonalne. Eksperymentowałam. Do różnych dźwięków dodałam elektronikę. Moja Kasia powiedziała: "Mamuś, jedna grupa osób mogłaby stwierdzić, że jesteś chora psychicznie. To jest nienormalne, co ty wyprawiasz. Ale większość cię podziwia. Wiesz dlaczego? Dlatego, że robisz to w sposób naturalny, wychodzący z serca, duszy. To jest sposób przekonujący". To świadczy o mojej unikalności i tożsamości. Nie będę tego ukrywać, taka jest prawda - zauważyła gwiazda w "Kulisach Sławy".

Teraz, w wieku prawie 80 lat, Dudziak czuje się spełniona. Artystka znalazła nawet nowe powołanie. Nie sposób nie zauważyć, że wygląda młodo i promiennie. Jaki jest jej sekret? Urszula Dudziak opowiedziała, jak dba o siebie.

- Jestem spełnioną osobą, na tej zasadzie, że mogę robić wszystko, na co mam ochotę. Mam gładką buzię, mając tyle lat, bo myję się rano lodowatą wodą. Potem mam parę ćwiczeń, ale bez przesady - deklarowała. - 80 lat? To jest tylko numer. Mając 80 lat, można czuć się tak, jak ja - dodała.

Co z seksem? Dudziak bez ogródek opowiedziała o swoim życiu intymnym, tym samym przełamując tabu. Niewiele osób decyduje się na takie wyznania!

- Dziennikarze czasami mówią: "A jak seks?" A ja mówię – cudny, wspaniały. Kochajmy się, dopóki możemy się ruszać - opowiadała w "Kulisach Sławy".