To nie koniec?

Niesamowity zwrot ws. Michała Wiśniewskiego! Krzysztof Stanowski pokazał dokument! "On nikogo nie oszukał"

Tomasz Kammel po zwolnieniu z TVP ujawnia prawdę o The Voice Kids! Szczęka opada

Najpierw poroniła, teraz urodziła córeczkę! Cały TVN na to czekał. Potężne wzruszenie!

Zmiany w mediach publicznych. "Wiadomości" zastąpił program "19.30"

Pod koniec poprzedniego roku w Telewizji Polskiej gotowało się jak w kotle. 20 grudnia nowy minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz wraz ze swoimi ludźmi zaczęli wprowadzać zmiany w TVP. W przypadku TVP oznaczało to likwidację "Wiadomości" i stworzenie nowego programu informacyjnego - "19:30". Pierwsze wydanie z 21 grudnia ludzie oglądali z wypiekami na twarzy i cieszyło się ono rekordową popularnością. Przed telewizorami zasiadło wtedy ponad 4 mln widzów. Jednak zainteresowanie programem szybko spadło. Nowe wyniki oglądalności są dalekie od sukcesu.

"19:30": Są wyniki oglądalności!

Choć pierwsze wydanie nowego programu śledziło ponad 4 miliony widzów, to teraz wyniki oglądalności programu nie napawają optymizmem. Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, które podały Wirtualnemedia.pl, średnia oglądalność "19:30" w dniach 29 grudnia – 14 stycznia wyniosła 2,1 miliona widzów. To zsumowany wynik z trzech anten: TVP1, TVP Info, TVP Polonia. "Wiadomości" nadawane do 20 grudnia dla porównania miały w zeszłym miesiącu ponad 600 tysięcy widzów więcej. Nowemu programowi informacyjnemu depczą po piętach "Wydarzenia" Polsatu, które na antenach Polsat News i Polsatu oglądało 1,95 miliona widzów.

Poniżej zobaczycie galerię zdjęć nowych prowadzących "19.30":