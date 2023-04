Program Martyny Wojciechowskiej znika z anteny! "Żegnam się..."

Martyna Wojciechowska od lat jest jedną z najbardziej lubianych gwiazd polskiego show biznesu. Sławę przyniósł jej program "Big Brother", gdzie miała okazję poprowadzić trzy edycje tego reality-show. Od tamtego czasu jest ona jedną z głównych twarzy stacji TVN. Teraz podróżniczka zszokowała jednak wszystkich, gdyż na swoim koncie na Instagramie przekazała wstrząsającą wiadomość. Fani nie dowierzają. Pod postem podróżniczki jest masa komentarzy. - "Kochamy, poczekamy", "Dziękujemy za te kilka chwil" - piszą jej obserwujący. Wiemy, o który program chodzi!

Program Martyny Wojciechowskiej wstrzymany. Gwiazda wydała oświadczenie!

Martyna Wojciechowska od wielu lat przemierza krańce świata, by pokazać Polakom inspirujące historie wielu kobiet. Program "Kobieta na krańcu świata" to niekwestionowany hit telewizji TVN. Gwiazda jest teraz w trakcie kolejnych nagrań, jak sama zapewnia nowy sezon będzie wyjątkowy i pełen wzruszających historii. Poza tym ma także inne projekty, jak na przykład kanał na Youtubie "Co dalej". Niestety, musiała z niego na chwilę zrezygnować.

- Co dalej? Żegnam się. Nie na zawsze. Na jakiś czas i zawieszam kanał "Co dalej". Do odwołania. W zalewie bylejakości i powierzchowności szybko tworzonych treści ja nadal głęboko wierzę w to, że najważniejsza jest jakość - przekazała na Instagramie, Martyna Wojciechowska.

Martyna Wojciechowska o przyszłości programu

Wojciechowska nie mówi, że kończy swój Youtubowy projekt, tylko zawiesza go ze względu na inne aktywności. Podróżniczka swoją decyzję tłumaczy tym, że nie potrafi działać na pół gwizdka i do każdego projektu wkłada całe swoje serce, a teraz jej uwaga skupiona jest na flagowym programie TVN, "Kobieta na krańcu świata".

- Znacie mnie i wiecie, że jeśli coś robię, to robię to całym sercem, nigdy na pół gwizdka. Dlatego mam nadzieję, że moją decyzję - zakończyła

A wy oglądacie programy Martyny Wojciechowskiej? Zagłosujcie w naszej sondzie!

Zobaczcie naszą galerię: Martyna Wojciechowska: Zostawił ją z dnia na dzień

Martyna Wojciechowska szczerze o adoptowanej córce Kabuli Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.