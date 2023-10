Anna Bogusiewicz-Grochowska jest związana z Telewizją Polską od sześciu lat, dokładnie od 2017 roku. Zaczynała jako researcherka w zespole "Wiadomości", a w grudniu 2020 roku pojawiła się w nowej roli, jako prowadząca wieczorne serwisy informacyjne i "Poranek Info" na antenie TVP Info. Prowadziła także program "Plan Dnia". Szybko pięła się po szczeblach telewizyjnej kariery, a ostatnio zrobiło się o niej głośniej, gdy ogłoszono, że została nową prowadzącą główne wydanie "Wiadomości". Zastąpiła na tym miejscu Michała Adamczyka, dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, który także prowadzi "Wiadomości". On, po wybuchu obyczajowego skandalu, poszedł bowiem "na urlop". Anna Bogusiewicz-Grochowska poprowadziła razem z Michałem Rachoniem debatę przedwyborczą w TVP, która odbyła się w poniedziałek, 9 września. Zwiększyło to zainteresowanie wokół jej osoby. A mało kto wie, że Bogusiewicz nie zawsze była związana tylko z mediami. W przeszłości walczyła o tytuł Miss Polski!

Prowadziła debatę w TVP, wcześniej walczyła o tytuł Miss Polski. 36-letnia Anna Bogusiewicz powala urodą

Anna Bogusiewicz-Grochowska, zanim wpadła w ramiona TVP, próbowała swoich sił w modelingu. W 2008 roku walczyła o tytuł Miss Polski. I choć głównej nagrody nie otrzymała, to zdobyła za to tytuł Miss Foto. Nic zresztą dziwnego, bo Bogusiewicz powala urodą! Prezentuje się znakomicie. Co jeszcze o niej wiemy? Oprócz tego, że dołączyła do stałego składu prowadzących weekendowego wydania "Wiadomości", to jest też absolwentką filologii polskiej po Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ma też 6-letnią córkę. Kto wie, być może Bogusiewicz zostanie nową telewizyjną gwiazdą. Fani trzymają kciuki, a nam pozostaje życzyć powodzenia.

