Prywatne fotki gwiazdora "Królowych życia". Tak żyje były partner Gabriela Seweryna

Rafał Grabias przechodzi teraz trudny czas. Choć dwa lata temu rozstał się Gabrielem Sewerynem, to śmierć celebryty z pewnością nim wstrzasnęła. W końcu przeżyli ze sobą 18 lat. Na swoim koncie na Instagramie po pogrzebie projektanta, że jeszcze żadne słowo nie przyszło mu tak trudno, jak to ostatnie "żegnaj", wypowiedziane z wiedzą, że już nigdy sienie spotkają. Pożegnalny post wzruszył wielu fanów, którzy słali wyrazy wsparcia i pocieszenia. Profil Rafała Grabiasa śledzi niemal 200 tys. osób, a on chętnie dzieli się z nimi sporymi fragmentami swojej prywatności. Dzięki temu mogliśmy podejrzeć, jak na co dzień żyje i wygląda.

Tak Rafał Grabias wygląda na co dzień. Prywatne fotografie

Okazuje się, ze celebryta bardzo lubi kontakt z naturą. Ścianki, wernisaże, sztuka, owszem, lubi to, ale jego żywiołem jest chyba jednak aktywność na świeżym powietrz. Rafał Grabias ma wokół domu piękny ogród, którym chwiali się o każdej porze roku. Bardzo chętnie urządza też sobie wycieczki do lasu, skąd przywozi piękne fotograficzne relacje. Zdaje się też, że jest zapalonym grzybiarzem. Zobaczcie w galerii, jak na co dzień wygląda Rafał Grabias, jak żyje i co lubi.

