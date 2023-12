Porażające! Na słynnym nagraniu to nie był Gabriel Seweryn?! "Znałam go osobiście"

Śmierć Gabriela Seweryna. Wstrząsające nagrania, sekcja zwłok, reakcja pogotowia

Po śmierci Gabriela Seweryna do sieci wpadły nagrania pokazujące, jak gwiazdor programu "Królowe życia" zachowywał się w ostatnich chwilach życia. Na jednym z nich widać, jak Gabriel Seweryn błaga o pomoc, a na drugim, jak zachowywał się przed karetką. Sprawę śmierci projektanta bada prokuratura. Przeprowadzona została już sekcja zwłok, po której zlecono dalsze badania. Pogotowie w Legnicy zmaga się z hejtem. W kierunku ratowników padają brutalne słowa. W końcu pogotowie wydało specjalny komunikat. "Wszelkie wpisy w mediach społecznościowych, z niepotwierdzonymi informacjami, godzące w imię naszej firmy, zostaną zgłoszone do prokuratury" - ostrzegli autorzy oświadczenia. W sprawie nagrania, na którym Gabriel Seweryn miał być agresywny wobec ratowników, glos zabrała jego sąsiadka.

To nagraniu nie był prawdziwy Gabriel Seweryn?! Sąsiadka zabrała głos

Kobieta w rozmowie z portalem Goniec.pl podkreśla, że "nie sądzi", żeby gwiazdor programu "Królowe życia" mógł się tak zachowywać i przedstawia porażającą teorię. Sąsiadka zdaje się sugerować, że na filmie nie był prawdziwy Gabriel Seweryn. - Znałam go osobiście. Wstrząsnął nami ten ostatni filmik. Nie był sobą na pewno. - stwierdziła. - Ja byłam jego sąsiadką, także często z nim rozmawiałam. Będzie mi go bardzo brakowało - dodała. Sąsiadka Gabriela Seweryna uważa, że jego śmierć była "bardzo niegodziwa" i należy rozliczyć "tych, którzy być może są za to odpowiedzialni". -Żył jak kolorowy ptak, a umarł okropnie. I na to się zgodzić nie możemy - zaznaczyła kobieta.

