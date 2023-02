Maja Bohosiewicz wrzuciła do sieci zdjęcie bezdomnego mężczyzny. Nazwała go ŻULEM!

Arek Braxton wziął się za hitowy utwór "Au sza la la la"! To nowa taneczna wersja przeboju Ireneusza Dudka z 1985 roku. Aranżacja utrzymana jest w mainstreamowym klimacie i ma ogromną szansę na zostanie jednym z największych hitów tegorocznego karnawału. Piosenka jest najlepiej pobieranym singlem przez DJ w Polsce. Kim jest Arek Braxton? To między innymi wokalista i prezenter 4 FUN Dance, znany z takich hitów jak ''Ona Niebezpieczna '', ''Hej Moja Piękna'' czy ''Baila''. Teraz zaskoczył fanów muzyki tanecznej najnowszym klipem do utworu ''Au sza la la la''.

Przebój Ireneusza Dudka "Au sza la la la" w nowej odsłonie! Arek Braxton odświeżył muzyczny hit

Arek Braxton to wokalista i prezenter telewizyjny, znany z takich programów jak: TVP1: „Kawa czy Herbata”, „Tęczowy Music Box”, „Raj”, TVP 3 Katowice: „Kleks”, ITV: „Muzyczna Strefa”, TVN & Tv Wisła: „Twój Problem Nasza Głowa”, Disco Polo Music & Polsat: „Disco Polo Life”, 4FUN DANCE gospodarz programu „Disco Wizja”.

Jego single podbijają listy przebojów wielu rozgłośni radiowych. Współpracował z najlepszymi producentami muzycznymi: Rafał Paczkowski, Wojtek Olszak, Filip Siejka, Łukasz Sienicki czy Emil Jeleń. W latach 90-tych wydał 2 płyty wydane przez firmy Starling oraz Snakes Music.

W 1994 roku Arek był reprezentantem Polski na Targach muzycznych MIDEM. Może pochwalić się sporą wiedzą muzyczną, dlatego często zapraszany jest do programów telewizyjnych i radiowych jako ekspert w tej dziedzinie. Jego artykuły o gwiazdach można przeczytać w tygodniku „Na Żywo”. Mówi o sobie że jest "urodzonym optymistą". Jego motto życiowe brzmi CARPE DIEM.

Przebój Ireneusza Dudka "Au sza la la la" w nowej odsłonie! Arek Braxton odświeżył muzyczny hit. Poniżej zobacz nagranie: