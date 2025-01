Przeholowali! Jedna wielka bujda w sprawie Pawła Wawrzeckiego. "Wyssane z palca"

Maciej Kurzajewski usiłuje sprzedać dom. Cena? To oferta tylko dla milionerów

Paweł Wawrzecki Polakom doskonale znany jest ze swoich ról w popularnych serialach (m.in. w "Złotopolscy", "Matki, żony i kochanki" czy "Daleko od noszy"). Najbardziej jednak zapadła w pamięci postać Romana Bułkowskiego, czyli "Buły" w serii o rodzinie Graczyków i jej kontynuacji pt. "Graczykowie, czyli Buła i spóła". Paweł Wawrzecki znakomicie czuje się w rolach komediowych, mimo że jego życie dalekie jest od tego gatunku. Córka aktora choruje bowiem na porażenie mózgowe, a jej matka i żona Wawrzeckiego - Barbara Winiarska - zmarła w 2002 roku z powodu tętniaka mózgu. Słynny "Buła" z Anią mieszka w Polsce, a w USA żyje jego druga żona - Izabela Roman, do której Paweł Wawrzecki regularnie przylatuje. Niedawno pojawiły się "informacje" o tym, że aktor wyjeżdża z Polski do USA na stałe razem ze swoją córką. Okazuje się, że to jedna wielka bujda.

Paweł Wawrzecki o przeprowadzce z córką: "To jest wyssane z palca! Po prostu ręce mi opadają"

W rozmowie z Plejadą Paweł Wawrzecki nie krył i zdziwienia, i irytacji. - To są jakieś bzdury i całkowite nieporozumienie. Nigdzie się nie przeprowadzam i nie bardzo rozumiem, o co tutaj chodzi. Ja wyjeżdżam na dwa miesiące i wracam. Nawet mi się już nie chce na ten temat mówić. Piszą sobie, co chcą - pieklił się aktor. Dalej było jeszcze mocniej!

To jest wyssane z palca! Po prostu ręce mi opadają. Nie zajmuję się tym w ogóle. Odpuszczam, bo co mam zrobić? Ile razy mam to tłumaczyć? Cały czas, od wielu lat wyjeżdżam i wracam, więc o czym tu mowa... Gram przecież w spektaklach w teatrze

- zaznaczył słynny "Buła", który kiedyś w programie "Bliżej gwiazd" wyjawił, jak wygląda jego życie.

Moja nowa rzeczywistość jest taka, że częściowo mieszkam w Stanach, częściowo w Polsce. Tu pracuję, tu jestem potrzebny zawodowo. Tam jestem potrzebny inaczej. Cztery razy do roku tam wyjeżdżamy. W zeszłym roku byłem sto parę dni w Stanach Zjednoczonych. Mówią, że rzadkie widywanie sprzyja. Jest coś w tym, że może ta rozłąka powoduje, że bardziej przyciąga do siebie. Tutaj mam córkę, która potrzebuje stałej opieki, ale to wszystko jest jakby za nami. I tak sobie układamy życie. Jest fajowsko. Moja żona też ma córkę, która studiuje w Nowym Jorku. Tak więc mam dwie córki

- mówił aktor.

