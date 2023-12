Przełom po śmierci Gabriela Seweryna! "Zbiorcze zawiadomienie do prokuratury"

Gabriel Seweryn nie żyje. "Nie było odmowy przyjęcia"

Śmierć Gabriela Seweryna wstrząsnęła całą Polską. Popularny projektant i gwiazdor programu "Królowe życia" zmarł w głogowskim szpitalu. Zawiadomienie dotyczące jego śmierci złożył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. - Mężczyzna wezwał karetkę w związku z piekącym bólem w okolicy serca i problemami z oddychaniem. Ratownicy odmówili mu pomocy, kazali jechać na SOR taksówką. Mężczyzna zmarł - czytamy w oświadczeniu na platformie X (dawniej Twitter). Pogotowie Ratunkowe w Legnicy twierdzi, że "nie było odmowy przyjęcia". - Zespół był na miejscu i chciał udzielić pomocy, ale z uwagi na agresję i grożenie zespołowi ratownictwa medycznemu przez pacjenta i osoby będące na miejscu, zespół nie podjął czynności - tłumaczył rzecznik pogotowia w rozmowie z "Faktem". Po śmierci Gabriela Seweryna przeprowadzona została sekcja zwłok. Kiedy możemy spodziewać się wyników? - Wstępnie zakładamy, że po świętach będziemy mogli przekazać więcej szczegółów - powiedziała "Super Expressowi" Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Po śmierci Gabriela Seweryna pogotowie zapowiada stanowcze działania. "Zbiorcze zawiadomienie do prokuratury to tylko kwestia czasu"

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy ma dość fali hejtu, która dzień w dzień spływa na ratowników. W specjalnym oświadczeniu wydanym po śmierci Gabriela Seweryna zapowiedzieli podjęcie stanowczych działań. - Wszelkie wpisy w mediach społecznościowych, z niepotwierdzonymi informacjami, godzące w imię naszej firmy, zostaną zgłoszone do prokuratury - napisali autorzy komunikatu. Wygląda na to, że już wkrótce prokuratura otrzyma zgłoszenie. - Byliśmy w trudnej sytuacji, nie mogliśmy się bronić, bo pewnych rzeczy ujawniać nam nie wolno. Ale zapewniam, że wszystkie działania w tej sprawie potrafimy wytłumaczyć – zapewnia Marek Gorczyński, zastępca dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, cytowany przez portal gazetawroclawska.pl. - Dlatego zbieraliśmy wpisy, które nie były sprawdzone, a godziły w dobre imię ratowników i nasze. Otrzymywaliśmy groźby i inne, nieprzyjemne wiadomości. Trudno zostawić pewne rzeczy bez reakcji. Zbiorcze zawiadomienie do prokuratury to tylko kwestia czasu - zapowiada.

