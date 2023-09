Przełom w sprawie wypadku syna Sylwii Peretti!? Ustalenia prokuratury mogą rzucić nowe światło

Syn Sylwii Peretti z programu "Królowe życia" zginął w wypadku samochodowym w nocy z 14 na 15 lipca. 23-letni mężczyzna jechał wraz z trzema kolegami. Nikt nie przeżył. Niedawno śledczym udało się ustalić tożsamość mężczyzny, który był świadkiem tragicznego wypadku. Przesłuchanie świadka odbyło się dopiero po miesiącu od zdarzenia, bowiem był on cudzoziemcem. To skomplikowało ten proces, ponieważ nie stawił się on wcześniej na komendzie policji, aby złożyć zeznania. Teraz na jaw wychodzą nowe fakty.

Nowe fakty w sprawie wypadku Patryka P. Czy to będzie przełom?

We wtorek na jaw w sprawie wyszły nowe fakty. Jak podaje "Fakt" małopolska policja dostała już zgodę na przesłuchanie świadka. Wcześniej mimo, że znano jego dane, nie można było go zaprosić na przesłuchanie, ponieważ nie był on obywatelem Polski. Był on spoza Unii Europejskiej.

- Ustalono już termin i uzyskano zgodę na przesłuchanie w/w osoby. Nie uzyskano w toku śledztwa wszystkich opinii biegłych - przekazał "Faktowi" Mariusz Boroń.

Na tę chwilę pieszemu nie będą postawione żadne zarzuty.

