"Królowe Życia". Nie żyje syn Sylwii Peretti. Zginął w tragicznym wypadku samochodowym

Krzysztof Jasiński - to dla niego Maryla Rodowicz straciła głowę. Tym romansem żyła cała Polska. Dlaczego im nie wyszło?

znacie go doskonale

Piątkowej nocy miał miejsce tragiczny wypadek samochodowy. Strażacy o 3:00 w nocy zostali poinformowani o dachowaniu pojazdu na ulicach Krakowa. Pędzący samochód zjechał na nadbrzeże z mostu Dębnickiego. O wypadku poinformował rzecznik Komendanta Wojewódzkiego PSP, Hubert Ciepły. Przekazał on, że autem, które dachowało przy moście Dębnickim w Krakowie, podróżowały cztery osoby w wieku od 20 do 24 lat. Jedną z ofiar był Patryk Peretti, syn Sylwii Peretti, znanej z reality-show, Królowe Życia.

"Królowe Życia". Nie żyje syn Sylwii Peretti.

Z menadżerem gwiazdy kontaktował się "Pudelek", któremu udało się potwierdzić, że Patryk Peretti był jedną z ofiar tego tragicznego wypadku.

- Tak, to potwierdzona wiadomość. Dzisiaj o 3 w nocy Patryk jako pasażer samochodu zginął w tragicznych okolicznościach. Jest to tragedia dla Sylwii i dla nas wszystkich. To się zdarzyło dosłownie przed chwilą… Patryk nie kierował, miał doświadczenie. Stracili panowanie nad samochodem. Okoliczności tragedii cały czas są ustalane - powiedział menadżer gwiazdy w rozmowie z Pudelkiem.

Zobacz poniższą galerię: Dramat Sylwii Peretti. Nie żyje syn "Królowej życia"