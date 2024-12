Przemysław Klima zdradził, co powinno się znaleźć w sałatce jarzynowej. Zaskoczeni?

Wiemy, co łączy Lanberry i Tribbsa. Wspólny przebój "Dzięki, że jesteś" to nie przypadek

Choć tradycyjne dania wigilijne mają w sobie niepowtarzalny urok, nie wszystkie zdobywają uznanie każdego smakosza. Przemysław Klima otwarcie przyznaje, że kompot z suszu nigdy nie trafiał w jego gust, a karp to wyzwanie, które wymaga odpowiedniego przygotowania. W wywiadzie dla "Super Expressu" zdradził, jakie danie – inspirowane podróżami – wprowadził do swojego świątecznego menu oraz co powinno się znaleźć w sałatce jarzynowej.

Czy są jakieś dania tradycyjne dla polskiej Wigilii, których nie jesteś fanem?

Przemysław Klima: - Tak, mam coś takiego...

Musisz zdradzić!

- Wiele rzeczy lubię jeść, albo mniej, albo bardziej, ale skosztuje. Ale nie wiem jak ty, jak nasi czytelnicy... no kompot suszu. Nie przejdzie. Próbuję go, zawsze mama mówi: "spróbuj, musisz, bo jest Wigilia". Próbuję, jak najbardziej, jestem bardzo zadowolony z każdego dania, ale kompot suszu... no nie idzie mi w ogóle. Wiem, że to jest zdrowe, super i tak dalej, ale no nie. Nie jest to mój smak.

Przeczytaj także: Szef kuchni z "MasterChefa" o zarobkach w gastronomii. Niewiarygodne słowa!

To ja kompot suszu mogę wypić, ale karpia po prostu nie mogę...

- Ja też nie jestem fanem karpia, ale powiem ci, że jak zrobisz się go dobrze i masz się tę umiejętność z tymi ośćmi polawirować, to wychodzi naprawdę świetny karp.

A masz jakiś taki patent, z czym go robić, żeby był właśnie świetny?

- W karpiu sztuką jest jedna rzecz - ości. Musisz mieć umiejętność dobrego wykrojenia tych ości filetowania, fajnie, żeby te ości poznikały później podczas smażenia.

A czy ty masz jakieś takie danie, które może nie jest dla polskiej Wigilii tradycją, natomiast ty byś je chętnie na stole widział, albo podajesz u siebie w domu?

- W zeszłym roku byliśmy w San Sebastian, tam jedliśmy policzki z dorsza, w sosie chrzanowym. I od tego roku wiem, że te policzki z dorsza będą u mnie na Wigilię jako ekstra danie, tak spoza karty, spod laty (śmiech).

A to ty gotujesz w domu, czy się dzielicie?

Nie, to jest podział obowiązków. Niekiedy jestem pomagierem w kuchni, jestem tym, który przynosi, podaje i robi te ciężkie roboty, które trzeba zrobić.

Krojenie w drobną kostkę...

- Tak! Na przykład krojenie składników do sałatki jarzynowej.

Co według ciebie powinno być w sałatce jarzynowej?

- Groszek, ziemniak, marchewka, cebulka. I oczywiście majonez.

Rozmawiała Aleksandra Pajewska-Klucznik

To dlatego Przemysław Klima zdecydował się na karierę w telewizji. Nieprawdopodobne Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.