Przemysław Stippa - aktor o oryginalnym nazwisku dał swojemu synkowi bardzo nietypowe imię. Jeszcze ciekawiej się z niego tłumaczy!

Stippa zazwyczaj wciela się w role negatywnych bohaterów. Prywatnie aktor jest bardzo wrażliwym człowiekiem, który świata nie widzi poza swoim synkiem Rochem (2 l.). Uczy go szacunku do ludzi oraz miłości do zwierząt. Artysta zdradził nam, że jego mało popularne w Polsce imię jest nieprzypadkowe. Ochrzcił synka na cześć świętego Rocha. Jedynak gwiazdora przyszedł na świat w czasie pandemii a jego imię ma symboliczny wymiar. - Roch urodził się w pandemii, imię dostał na cześć świętego Rocha, średniowiecznego świętego, który jest czczony, jako patron w chorobach zakaźnych. Zwracano się do niego szczególnie kiedy tzw. morowe powietrze, a więc epidemie dżumy, czarnej ospy, tyfusu i cholery pustoszyły miasta i wsie. Jest także patronem zwierząt - tłumaczy Przemysław Stippa w rozmowie z „Super Expressem”. Roch Stippa także kocha żywe stworzenia. Często ze znanym tatą karmi kaczki i łabędzie. - Uwielbia wozy strażackie i zwierzęta. Razem karmimy kaczki nad stawem, oczywiście odpowiednimi zbożami, a nie chlebem, który jest szkodliwy dla ptaków - dodaje. Maluch lubi także, kiedy Przemek śpiewa mu piosenki.

Warto dodać, że takie samo imię nosi także syn Kayah.

Przemysław Stippa: Gwiazdor serialu „Polowanie na ćmy" opowiada o ukochanej żonie i synku