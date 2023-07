Przerażające, jak wygląda Claudia Schiffer w wieku 53 lat. Najnowsze zdjęcia nas załamały!

"Rubiki" lecą do Ameryki i wyprzedają swój dobytek. Ceny tak wysokie, że aż kręci się głowie. Chcą za to 25 TYSIĘCY! [GALERIA]

Claudia Schiffer przebojem wkroczyła do świata mody na początku lat 90. Przepiękna blondynka szybko zyskała ogólnoświatową sławę. Dla wielu mężczyzn do dziś Claudia Schiffer pozostaje najseksowniejszą modelką w historii. Dwa lata temu niemiecka gwiazda pochwaliła się swoją córką, która łudząco przypomina swoją mamę z czasów młodości. Sama Claudia Schiffer w wieku 53 lat już nie przypomina siebie z lat 90. W przeciwieństwie do części koleżanek z branży, supermodelka nie ma problemów z nadwagą. Mało tego, kłopot jest raczej w drugą stronę. Zdaniem fanów Claudii Schiffer, jest ona przeraźliwie wychudzona. Część osób obawia się, że gwiazda cierpi na anoreksję. Wytykają, że widać wszystkie jej żebra i obojczyki i że można policzyć jej kręgi na kręgosłupie. Na dodatek kość ogonowa wygląda jak sporych rozmiarów guz! Mamy nadzieję, że Claudia Schiffer żadnych problemów ze zdrowiem nie ma, tylko po prostu - jak to często bywa u modelek - przesadziła z odchudzaniem. A pamiętajmy, że skrajności nigdy nie są dobre. Zobacz w naszej galerii, jak wygląda 53-letnia Claudia Schiffer, a także jak zmieniała się przez lata niemiecka supermodelka.