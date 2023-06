Przyćmiła dekolt Edyty Górniak w Opolu. To gwiazda Polsatu

Okropne, co Monika Richardson wygaduje o Macieju Kurzajewskim! Kasia Cichopek wpadnie w szał?!

Wydekoltowana Edyta Górniak na Festiwalu w Opolu 2023

Festiwal w Opolu obchodził w tym roku 60-lecie. Takie wydarzenie nie mogło odbyć się bez plejady gwiazd, które na przestrzeni trzech festiwalowych dni pojawiły się na scenie. Na ich liście nie zabrakło także Edyty Górniak. Diva pojawiła się na scenie w niedzielę, gdzie podczas finałowego koncertu wieńczącego imprezę „Ale to już było! Jest. I będzie” zaśpiewała dwa przeboje Ireny Santor (89 l.) – „Walc Embarras” i „Powrócisz tu”.

Górniak na scenie przyciągała uwagę nie tylko występem, ale i strojem. Diva wystąpiła w długiej czerwonej kreacji z charakterystycznymi falbaniastymi rękawami i dekoltem, i to jakim! Wycięcie sięgało dosłownie do pasa! Nie dało się go pominąć.

Zosia Nowakowska w kreacji z potężnym dekoltem

Okazuje się, że Górniak miała wydekoltowaną konkurentkę w Opolu 2023. O kreacje ze sporym wycięciem eksponującym biust pokusiła się także Zosia Nowakowska. Gwiazda show Polsatu „Twoja twarz brzmi znajomo” podzieliła się na Instagramie zdjęciem, do którego zapozowała w wydekoltowanej kreacji z koronkową, przezroczystą górą. Cóż, nie da się ukryć – była to mocna konkurencja dla sukni mamy Allana Krupy (19 l.).