Przypomnieli Tymonowi Tymańskiemu, że spotykał się z 14-latką. Łowca pedofili zgłosił muzyka do prokuratury

Były muzyk i wokalista zespołów Miłość i Kury przed laty związany był z wokalistką Sarą Brylewską (37 l.), córką nieżyjącego już Roberta Brylewskiego (+57 l.), współzałożyciela zespołu Brygada Kryzys. Tymon Tymański zaczął się z nią spotykać, gdy nie miała jeszcze 15 lat! - Ten związek taki był, że w tym czasie ja byłem niewiele dojrzalszy. Wydaje mi się, że ludzie zazdroszczą. Faceci zazdroszczą. Jest taki wiek, powiedzmy poniżej 15 lat, gdzie sprawa robi się kontrowersyjna bardzo. Myśmy zaczęli ze sobą chodzić, kiedy miała 15. Zakochała się we mnie, kiedy miała 13,5. Zaczęliśmy ze sobą chodzić, kiedy miała prawie 15 lat. Był taki czas, że chodziłem na zebrania szkolne. Tak bywało, że musiałem się przedstawiać jako tata, ale wiesz wziąłem na klatę odpowiedzialność - mówił artysta w jednym z wywiadów.

Po wybuchu Pandora Gate, gdzie o czyny pedofilskie posądzani są niektórzy youtuberzy, m.in. Stuu, dziennikarz Mariusz Zielke wziął na tapet Tymona Tymańskiego. - Tymon Tymański wykorzystał seksualnie dziecko. Jego sprawę zgłosiłem do prokuratury. Tylko dla dobra dziecka nie ma go w "Bagnie". Wyjaśnia to obecnie Komisja do spraw pedofilii. Pisałem do niego z prośbą o refleksję. Jestem zdruzgotany - napisał na X (dawny Twitter). Dziennikarz pokazał także kadr z teledysku Tymańskiego pt. "Polska" (nie można go odtworzyć, bo jest umieszczony jako prywatny). - Tymon Tymański usunął obrzydliwy klip z treściami jawnie prowokującymi na temat pedofilii. Mam nadzieję, że zrewiduje swoje poglądy i przeprosi za to, co przed laty zrobił dziecku - dodał Zielke. - Przepraszam, ale jakim cudem PO ma wygrać wybory, jeśli tuż przed wyborami, człowiek oskarżany o pedofilię wypuszcza tak prowokacyjny klip? Ja się nie znam na polityce, ale może ktoś mnie oświeci. (...) Tu jest cały ten obrzydliwy, kunktatorki teledysk nastawiony na wyświetlenia i wywołanie skandalu. Tymonie Tymański, wyjaśnij najpierw swój pociąg do dzieci, a potem umoralniaj innych - czytamy w innych wpisach Mariusza Zielke.

Mimo, że dziennikarz nie podał personaliów ówczesnego dziecka, internauci od razu zaczęli pisać, że chodzi tu o Sarę Brylewską. - Dla dobra ofiary nie informuję o sprawie. Ofiara prawdopodobnie udzieli w tej sprawie wywiadu i wtedy będzie można mówić o szczegółach. Faktem jest, że sprawa trafiła do prokuratury i Komisji do spraw pedofilii - dodał w komentarzu Zielke.

Tego teledysku nie można zobaczyć na razie w sieci. Jest za to inny klip. Tymon Tymański wypuścił teledysk do piosenki "Piosenka Wyborcza (2023)", w której śpiewa niecenzuralnie o PiS i Konfederacji.