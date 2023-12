Mocno to przeżywał!

Konflikt między Szymonem Majewskim a Caroline Derpienski. Celebrytka zapowiedziała pozew

Kilka dni temu Szymon Majewski, podczas audycji radiowej w satyryczny sposób przedstawił Caroline Derpienski. Jak możecie się domyśleć nagranie bardzo szybko zyskało popularność i stało się hitem. Oczywiście Derpienski miała na ten temat inne zdanie. Modelka oburzyła się na wiadomość o audycji. Jaki jest finał tej sprawy? Caroline Derpienski zapowiedziała pozew.

Jednak każdy kto wie, jaki jest Szymon Majewski, nie zdziwił się jego reakcją. Satyryk, jak można było się tego spodziewać, żartobliwie poszedł do głośno zapowiadanego przez Caroline pozwu. Prezenter, szybko odpowiedział na zarzuty i zaczął się zastanawiać, czy będzie "siedział w Miami, czy na miejscu?". Internauci pochwalili żartobliwą reakcję Szymona Majewskiego na głośny pozew. Jednocześnie zastanawiali się nad współczesnym pokoleniem oraz nad tym dokąd zmierza społeczeństwo.

Qczaj komentuje zachowanie Caroline Derpienski. Trener powiedział wprost co myśli

- Co to pokolenie ma w głowie? Siano - skomentowała jedna z internautek, cytuje serwis Pudelek. Zmartwiona internautka dodała pytanie w komentarzu pod postem Szymona Majewskiego. Na to postanowił odpowiedzieć jej Daniel Qczaj, który jest jednym z najbardziej znanych trenerów personalnych w Polsce.

- Błagam, nie oceniaj pokolenia na podstawie jednej kretynki, która próbuje na wszelkie sposoby zdobyć atencję, bo nauczyła się jednego słowa i chce, by było "dolarsowo" - odpowiedział na pytanie internautki, cytuje serwis Pudelek.pl.

Qczaj postanowił "obronić" obecne pokolenie. Najwidoczniej nie lubi, jak wrzuca się wszystkich "do jednego worka".