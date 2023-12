Caroline Derpieński rozszalała się z pozwami. Dolarsowej królowej tym razem podpadł Szymon Majewski

Charakterystyczny styl i sposób bycia Caroline Derpieński może się podobać lub nie, jednak trudno przejść obok niego obojętnie. Charakterna celebrytka zdobyła sobie nim spore grono fanów, ale także prześmiewców. Tych ostatnich prowokuje on do zaskakujących wystąpień. Modelka jest na językach już od ładnych kilku miesięcy i mogłoby się wydawać, że powinna przyzwyczaić się już do tego, że ludzi o niej mówią - nie zawsze pochlebnie, a bardzo często z przymrużeniem oka. Caroline traktuje siebie najwyraźniej bardzo poważnie i nie pozwoli na to, by ktoś wykorzystywał jej wizerunek do robienia sobie żartów. A tak uczynił ostatnio Szymon Majewski. Odpowie za to przed sądem?

Parodia Derpieński w programie Szymona Majewskiego. Mowa była o PKB

Dziennikarz i satyryk w swoim programie "Szymon Majewski Szał" na antenie radia Zet sparodiował 23-latkę. W programie przeprowadzał wywiad z Katarzyną Kwiatkowską, która tym razem wcieliła się w rolę dolarsowej megagwiazdy, wypowiadając się na całkiem poważne tematy: - PKB - piękne kobiety businesswoman. Taki joke Szymon. PKB, czyli produkt krajowy brutto, czyli ja. Ja jestem największym polskim produktem krajowym brutto, choć ja wole netto - żartowała Kwiatkowska, udając Derpieński.

Natychmiastowa reakcja dolarsowej królowej! Grozi pozwem

Caroline najwyraźniej nie doceniła żartu. Przeciwnie mocno ją rozzłościł. - Gościu, Ty jesteś jakiś chory! Lecz się! - grzmiała na InstaStories. - Preparować mój głos i nieistniejące wywiady niby ze mną dla sławy. Oj pozewik się szykuje. Masz natychmiast zaprzestać! - zażądała. Szymon Majewski jak na razie nie zareagował na groźbę pozwu. Czyżby się nie przejął?

