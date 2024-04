Polskie hity to jest to, co lubisz słuchać w aucie? A może najlepiej bawisz się właśnie przy tej muzyce? Jesteś ciekawy, jak dobrze znasz przeboje z pierwszej dekady lat 2000? Sprawdź się w naszym quizie! Te utwory to klasyki polskiego popu.

10 największych przebojów lat 2000-2010. Czy pamiętasz ich tytuły? Pytanie 1 z 10 Budka Suflera – Bal wszystkich ... ludzi świętych aniołów Dalej