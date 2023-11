Quiz. Dzieci gwiazd, które poszły w ślady rodziców. Dopasuj dziecko do rodzica

Część z nich ma to samo nazwisko co znany rodzic przez co często słyszy, że karierę zawdzięcza nie siebie, a właśnie pochodzeniu. Są też jednak takie przypadki wśród dzieci gwiazd, że nazwisko wcale nie gwarantuje sukcesu i nie otwiera drzwi do wielkiej kariery. Trzeba zapracować sobie na nią talentem i ciężką pracą. Wtedy mogą przerosnąć mistrza. W naszym quizie o dzieciach gwiazd dopasuj znanego rodzica do dziecka. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.