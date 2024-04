O co chodzi?

Oglądając kręcony we Wrocławiu serial "Fala zbrodni", niejednokrotnie widzom przechodziły ciarki po plecach. Emitowana w latach 2003-2008 w telewizji Polsat produkcja cechowała się wielką brutalnością. Serial wciągał i cały czas trzymał w napięciu. W głównych rolach w "Fali zbrodni" występowali m.in. Mirosław Baka, Dorota Kamińska, Jan Wieczorkowski, Mariusz Jakus, Agnieszka Wagner, Natasza Urbańska i Przemysław Sadowski. Oprócz nich przez serial Polsatu przewinęło się wiele innych gwiazd polskiego kina i teatru, m.in. Przemysław Bluszcz, Rafał Cieszyński, Mirosław Zbrojewicz, a nawet Daniel Olbrychski i Bogusław Linda! Pamiętasz kto kogo grał w serialu "Fala zbrodni"? Te role były niezwykle charakterystyczne. Rozwiąż nasz QUIZ Fala zbrodni Polsat. Baka, Wieczorkowski, Urbańska, Kamińska. Pamiętasz kogo grali?

QUIZ Fala zbrodni Polsat. Baka, Wieczorkowski, Urbańska, Kamińska. Pamiętasz kogo grali? Pytanie 1 z 15 Mirosław Baka w serialu "Fala zbrodni" grał: Igora Szajbińskiego Jerzego Sieradzkiego Eryka Gadzińskiego Dalej

