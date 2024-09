QUIZ "Jak dobrze znasz Familiadę?" to doskonała okazja, aby przypomnieć sobie najważniejsze momenty i ciekawostki związane z tym wyjątkowym programem. Czy pamiętasz, ile osób liczy drużyna w "Familiadzie"? A może wiesz, ile punktów trzeba zdobyć w finale, żeby wygrać nagrodę główną? Znasz kultowe odpowiedzi na pytania Karola Strasburgera?

Dowiedz się, jak dobrze znasz program i sprawdź swoją wiedzę o zasadach, historii i prowadzącym. Znasz każdą rundę na pamięć? Świetnie, to quiz dla Ciebie! Na końcu dowiesz się, czy jesteś "Nowicjuszem Familiady", "Ekspertem", a może prawdziwym "Mistrzem Familiady".

"Familiada" to nie tylko teleturniej, ale i kawał historii polskiej telewizji. 30 lat to piękny jubileusz i dowód na to, że ten program wciąż jest super i nadal bawi kolejne pokolenia widzów. Dzięki prostym, ale wciągającym zasadom i humorowi Karola Strasburgera, "Familiada" pozostaje jednym z najchętniej oglądanych teleturniejów w Polsce.

Weź udział w quizie i przekonaj się, jak dobrze znasz kultowy program, który z każdym odcinkiem łączy polskie rodziny przed telewizorami!