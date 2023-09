Quiz. Jak dobrze znasz Krzysztofa Rutkowskiego. Wiesz ile czasu układa fryzurę?

Choć ma i fanów, i tych, którzy nie do końca go lubią, to nie można nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że Rutkowski jest najpopularniejszym detektywem w Polsce. Krzysztof ma na swoim koncie wiele sukcesów, a ludzie chętnie proszą go o pomoc np. w odnalezieniu zagubionego członka rodziny. W mediach głośno jest nie tylko o jego dokonaniach zawodowych, ale również tych prywatnych. W poniższym quizie możecie sprawdzić swoją wiedzę na temat detektywa. Niektóre pytania są nieco trudniejsze, a niektóre całkiem zabawne. Życzymy Wam 10/10. Powodzenia!

Quiz o Krzysztofie Rutkowskim. Jedynie najlepsi z najlepszych zdobędą 10/10! Pytanie 1 z 10 Kim z zawodu jest Krzysztof Rutkowski? Aktorem Detektywem Deweloperem Dalej