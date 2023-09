Wilki to jeden z najpopularniejszych polskich zespołów rockowych, a ich wokalista Robert Gawliński jest barwną postacią polskiego show biznesu. Jest też autorem i kompozytorem ich piosenek. Hity: „Son of the Blue Sky”, "Eli lama sabachtani", "Urke" czy "Baśka" śpiewała z Gawlińskim cała Polska. Podobnie jak nową wersję przeboju Czesława Niemena "Sen o Warszawie". Jeśli jesteś fanem Wilków, ten quiz jest właśnie dla Ciebie! Jeśli nie, nie zrażaj się, bo na pewno znasz ten polski zespół. Teraz masz okazję, by sprawdzić się, ile wiesz o zespole Wilki i Robercie Gawlińskim. Rozwiąż nasz quiz: Jaki biust miała Baśka w piosence Wilków? Prawdziwy fan to wie! Komplet punktów dla najlepszych! Zadanie jest proste. Quiz polega na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi. Do wyboru będą odpowiedzi a, b, c lub d. Jednak tylko odpowiedź jest poprawna. Przed Wami 12 pytań z wiedzy o Robercie Gawlińskim (60 l.) oraz zespole Wilki. Dobrej zabawy!

Quiz. Ile wiesz o Robercie Gawlińskim i zespole Wilki? Pytanie 1 z 12 Na początek coś o pochodzeniu Roberta Gawlińskiego. Gdzie się urodził? w Poznaniu w Krakowie w Warszawie w Łodzi Dalej