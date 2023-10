Quiz. Mieszkania i samochody gwiazd PRL. Czy wiesz czym jeździli Rodowicz i Niemen?

Ten quiz to prawdziwy wspomnień czar. Sprawdzimy, czy pamiętacie, jak żyły nasze rodzime gwiazdy w czasach PRL-u. Do rozwiązana 10 pytań, w których tylko jedna odpowiedź (a, b lub c) jest prawdziwa. Jeśli wiesz jakimi autami poruszali się Maryla Rodowicz i Czesław Niemen oraz kojarzysz zdjęcia z mieszkania Jerzego Połomskiego, nie powinieneś mieć problemów z naszym quizem. Zapraszamy do zabawy!

Mieszkania i samochody gwiazd PRL Pytanie 1 z 10 Za kierownicą jakiego samochodu siedziała Maryla Rodowicz w musicalu "Szalona lokomotywa" z 1977 roku? ford mustang porsche lamborghini Dalej