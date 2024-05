Ukochana Marcina Hakiela wzdychała do innego celebryty

To jego żoną chciała być!

Zenek Martyniuk się nie oszczędzał. Nie do wiary, co zrobił na stadionie

To trzeba zobaczyć!

Sceny grozy na koncercie Rodowicz. Nieprawdopodobne, co się wydarzyło

Wszyscy myśleli, że Prońko i Jeżowska to przyjaciółki. Teraz prawda wyszła na jaw

Dzień Matki w Polsce obchodzony jest 26 maja. Co ciekawe, według niektórych źródeł jeszcze przed II wojną światową święto polskich mam nie miało stałej daty w kalendarzu. Z kolei z innych informacji historyków wynika, że już w 1914 roku, czyli cztery lata przed odzyskaniem niepodległości, ustalono, że Dzień Matki będzie odbywał się 26 maja. Jakby nie było, święto to w Polsce ma szczególny wymiar. Dzień Matki obecny jest także najpopularniejszych serialach TVP, takich jak: "Klan", "M jak miłość", "Na dobre i na złe" czy "Barwy szczęścia". Z okazji na przypadający w niedzielę, 26 maja, Dzień Matki 2024 przygotowaliśmy specjalny quiz. Pamiętasz te serialowe mamy? Dopasuj matkę do dziecka. Rozwiąż QUIZ na Dzień Matki. Najsłynniejsze mamy w serialach TVP: Klan, M jak miłość, Na dobre i na złe, Barwy szczęścia. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

QUIZ na Dzień Matki. Najsłynniejsze mamy w serialach TVP: Klan, M jak miłość, Na dobre i na złe, Barwy szczęścia Pytanie 1 z 15 Mamą Marka (w tej roli Kacper Kuszewski) w "M jak miłość" jest: Zofia Burska Barbara Mostowiak Grażyna Lubicz Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.