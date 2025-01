Nie uwierzycie, co robi!

W okresie PRL powstało mnóstwo wspaniałych polskich filmów. Role odgrywane przez takie aktorki jak Krystyna Janda, Anna Dymna, Barbara Brylska, Grażyna Szapołowska, Zofia Czerwińska, Pola Raksa czy Ewa Szykulska do dziś wspominane są przez starszych widzów. Produkcje z tymi ikonami PRL chętnie oglądają także osoby z młodszych pokoleń i są pod wielkim wrażeniem. Nie tylko w filmach mogliśmy oglądać wspaniałe polskie aktorki. Wielką popularnością cieszyły się również seriale z ich udziałem, m.in. "Czterej pancerni i pies", "Czterdziestolatek", "Jan Serce", "Wojna domowa" czy "Janosik", Do tego dochodzą niezliczone sztuki teatralne z kapitalnymi rolami kobiecych aktorskich gwiazd PRL. Pamiętasz imiona tych gwiazd? Rozwiąż QUIZ. Najsłynniejsze aktorki PRL. Pamiętasz ich imiona? Janda, Brylska, Dymna i inne. Przygotowaliśmy dwadzieścia pytań. W każdym do wyboru są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

QUIZ. Najsłynniejsze aktorki PRL. Pamiętasz ich imiona? Janda, Brylska, Dymna i inne Pytanie 1 z 20 Dymna ma na imię: Anna Hanna Ewa Następne pytanie

