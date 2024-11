QUIZ. Nieżyjące legendy seriali PRL. Pamiętasz aktorów z "Alternatywy 4", "Jan Serce", "Czterej pancerni i pies"?

Odrzucona kandydatka Sebastiana wróciła do "Rolnik szuka żony". Czegoś takiego jeszcze nie było

W czasach PRL nie było zbyt szerokiej oferty telewizyjnej. Istniała tylko TVP i jeśli ktoś chciał oglądać szklany ekran, skazany był na nią. Ludzie zatem zbytnio nie wybrzydzali w myśl zasady: "jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma". Trzeba jednak zaznaczyć, że w PRL nie brakowało ciekawych seriali. W tamtych czasach na antenie TVP mogliśmy oglądać takie produkcje jak: "Alternatywy 4", "Jan Serce", "Czterej pancerni i pies", "Stawka większa niż życie" czy "Stawiam na Tolka Bana". W tych serialach zagrało wielu znakomitych aktorów. Cześć z nich niestety już nie żyje. Wśród nich są takie legendy jak: Roman Wilhelmi, Bronisław Pawlik, Wojciech Pokora, Marian Kociniak, Wiesław Michnikowski, Hanna Stankówna, Władysław Kowalski, Franciszek Pieczka czy Wiesław Gołas. Pamiętasz kogo oni grali w słynnych serialach PRL? Rozwiąż QUIZ. Nieżyjące legendy seriali PRL. "Alternatywy 4", "Jan Serce", "Czterej pancerni i pies".

QUIZ. Nieżyjące legendy seriali PRL. "Alternatywy 4", "Jan Serce", "Czterej pancerni i pies" Pytanie 1 z 20 Roman Wilhelmi w serialu "Alternatywy 4" grał: Czesława Majewskiego Stanisława Anioła Dionizego Cichockiego Dalej

