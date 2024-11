"Taniec z gwiazdami". Przez kilkanaście lat na parkiecie zobaczyliśmy mnóstwo celebrytów

Taniec z gwiazdami to telewizyjny program rozrywkowy oparty na formacie Dancing with the Stars (powstałym na bazie brytyjskiego Strictly Come Dancing), emitowany w latach 2005–2011 na antenie telewizji TVN oraz w latach 2014–2022 i od 2024 na antenie telewizji Polsat.

Od emisji słynnego pierwszego odcinka, minęło niemal 20 lat! Przypomnijmy skład edycji z 2005 roku. Była to pierwsza edycja programu:

1. Olivier Janiak - Kamila Kajak

2. Witold Paszt - Anna Głogowska

3. Andrzej Nejman - Magdalena Soszyńska

4. Katarzyna Skrzynecka - Marcin Hakiel

5. Anna Korcz - Robert Kochanek

6. Klaudia Carlos - Rafał Maserak

7. Agnieszka Włodarczyk - Michał Skawiński

8. Robert Kudelski - Agnieszka Pomorska

Z pewnością w pamięci widzów zapisały się taneczne pary z drugiej edycji:

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel

Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak

Jakub Wesołowski i Edyta Herbuś

Koniecznie rozwiąż nasz quiz i sprawdź swoją pamięć. Czy wiesz, z kim tańczył Mariusz Pudzianowski lub Joanna Koroniewska?