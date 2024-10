Zacięte bitwy w "The Voice of Poland". Wiemy, kto wyszedł z nich zwycięsko

Okres PRL i lata 90. dla wielu Polaków były bardzo trudne. Wielu ludzi ukojenia szukało w polskiej muzyce rozrywkowej. A w tej dziedzinie akurat mieliśmy się czym chwalić. W drugiej połowie lat 60. zaczął się boom na Czerwone Gitary, a potem roiło się zarówno do kapel, jak i solistów dostarczających wielkie przeboje. Lata 70. i 80. to rozkwit polskiego rocka. Wtedy królowały takie zespoły jak: Lady Pank, Perfect, Maanam, Budka Suflera, Republika, Lombard czy TSA. W kolejnej dekadzie - w latach 90. - pojawiło się sporo nowych ciekawych zespołów, ale stare cały czas tworzyły nowe hity. Czasem trudno zgadnąć, czy przebój Lady Pank czy Budki Suflera pochodzi z lat 80., czy 90. Co ciekawe obie kapele cały czas występują. Trzon tej pierwszej niezmienne tworzą Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz. Z Suflerami jest nieco inaczej - nie żyje lider i kompozytor Romuald Lipko, a Krzysztof Cugowski z obecnym składem nie chce mieć nic wspólnego. W zespole śpiewa za to m.in. aktor Jacek Kawalec. Na pewno kojarzysz piosenki, które znajdują się w naszym quizie. Ciekawi jesteśmy, czy dopasujesz je do właściwej epoki. Rozwiąż QUIZ. PRL czy lata 90.? Dopasuj utwór do epoki. Jolka, jolka, Tacy sami, Jedwab.