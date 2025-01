Dominika Gwit pokazała syna, męża i "drugi dom"! "Ciężko w to uwierzyć"

W PRL łatwo się nie żyło, ale życie umilały przynajmniej wielkie sukcesy naszych piłkarzy. W 1974 roku ekipa Kazimierza Górskiego wywalczyła trzecie miejsce na mistrzostwach świata, wcześniej "zwycięsko" remisując z Anglią podczas słynnego meczu na Wembley w eliminacjach. Jedyną bramkę dla Biało-czerwonych zdobył wówczas Jan Domarski. W 1982 roku Polacy powtórzyli sukces sprzed ośmiu lat. Selekcjonerem naszej reprezentacji był wówczas Antoni Piechniczek. W czasach PRL roiło się też od znakomitych aktorów, takich jak Janusz Gajos, Roman Wilhelmi, Jan Kobuszewski, Jerzy Stuhr, Wojciech Pszoniak czy Andrzej Łapicki. Zarówno piłkarze, jak i aktorzy z czasów Polski Ludowej cały czas pozostają bohaterami dla mas. Pamiętasz, czy dana legenda PRL to piłkarz czy aktor? Rozwiąż QUIZ PRL. Piłkarz czy aktor? Gadocha, Gajos, Łapicki, Gorgoń. Do wyboru są tylko dwa warianty odpowiedzi. Tylko jedna z nich jest poprawna.

QUIZ PRL. Piłkarz czy aktor? Gadocha, Gajos, Łapicki, Gorgoń Pytanie 1 z 20 Janusz Gajos to: Piłkarz Aktor Następne pytanie

