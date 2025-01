Pierwsze małżeństwo Igi Cembrzyńskiej było katastrofą. Po latach wyszło, o co poszło

Polska muzyka rozrywkowa czasów PRL obfitowała w różne znakomite talenty. Wokaliści występowali albo w zespołach, albo jako soliści. Przeboje, które śpiewali 40, 50 czy nawet 60 lat temu, cały czas nucone są przez kolejne pokolenia Polaków. W latach 60. szczególną popularnością cieszyła się grupa Czerwone Gitary, która stworzyła ogromną liczbę przebojów, m.in.: "Tak bardzo się starałem", "Nikt nie świecie nie wie", "Matura", "Anna Maria" czy "Dozwolone do lat 18". Potem - w latach 60. i 70. - sukcesy odnosiły takie grupy jak Budka Suflera, Perfect, Lady Pank, Kombi, Maanam, Republika czy SBB. Pamiętasz wokalistów tych zespołów i piosenkarzy, którzy w czasach PRL występowali jako soliści? Rozwiąż QUIZ. Imiona wokalistów w PRL. Połomski, Krawczyk, Kupczyk, Dornowski. Przygotowaliśmy dwadzieścia prostych pytań. W każdym z nich do wyboru są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

QUIZ. Imiona wokalistów w PRL. Połomski, Krawczyk, Wojdak, Skrzek Pytanie 1 z 20 Połomski miał na imię: Jan Jerzy Janusz Następne pytanie

