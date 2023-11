Rozpoznasz aktorkę po zdjęciu? Sprawdź się kozaku w quizie!

Quiz - co to jest?

Quizy są niezwykle popularnym elementem sprawdzenia wiedzy, ale też i rozrywkowym. Na niektórych uczelniach właśnie na zaliczenie przedmiotu robi się taką formę "egzaminu". A rozrywkowo? Jedziemy tramwajem i mija nam szybciej czas!

Co ważne, quiz powinien mieć poprawną zawsze jedną odpowiedź. Pytanie lub wskazówka nie są nigdy oczywiste.

W niektórych przypadkach, zamiast pytania, umieszczone jest zdjęcie lub wideo. Na podstawie tego trzeba przypasować pasującą odpowiedź.

Przygotowaliśmy dla was specjalny quiz o polskich aktorkach. Spróbuj rozpoznać je po zdjęciu

Quiz. Rozpoznasz polską aktorkę po zdjęciu? Sprawdź się! Pytanie 1 z 11 Kto jest na zdjęciu? Joanna Jabłczyńska Maria Ferenc Maria Pakulis Dalej

Quiz - etymologia słowa

Według Słownika Języka Polskiego, quiz to konkurs polegający na odpowiadaniu na pytania o tematyce zazwyczaj wcześniej określonej, będący najczęściej imprezą rozrywkową.

Co ciekawe, słowo to oczywiście pochodzi z języka angielskiego. Pierwszy raz pojawiło się tam około 1780 roku, w slangu studentów. Początkowo oznaczało słowo żart. Irlandczycy też mają swoją legendę. Według nich, w 1971 jeden z przedsiębiorców założył się, że wprowadzi słowo do biegłego użycia. Miał on wynająć ludzi, którzy mieli wszędzie pisać słowo "quiz" i dzięki temu zyskało to rozgłos.