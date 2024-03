Justyna Steczkowska chce do Polsatu?! Stara się o super fuchę! W tym samym programie ma być Doda!

Katarzyna Skrzynecka nie mogła dłużej milczeć. Tak skomentowała udział męża w "Czas na Show. Drag Me Out"

Serial "Na Wspólnej" pojawił się na szklanym ekranie po tym, gdy wielkimi hitami okazały się telenowele TVP, takie jak "Klan" czy "M jak miłość". TVN przygotował swoją konkurencję ofertę i - jak pokazał czas - serial okazał się strzałem w dziesiątkę. Najlepiej świadczy o tym to, że 21 lat po emisji pierwszego odcinka "Na Wspólnej" do serialu o rodzinach Ziębów, Brzozowskich, Hofferów i innych cały czas kręcone są nowe odcinki. Wielkim atutem produkcji od początku była obsada. W "Na Wspólnej" grali m.in. Bożena Dykiel, Mieczysław Hryniewicz, Katarzyna Walter, Renata Dancewicz, Grażyna Wolszczak, Małgorzata Socha i Joanna Jabłczyńska. Pamiętasz kogo grali ci aktorzy? Rozwiąż QUIZ sentymentalny. Historyczna obsada "Na Wspólnej". Ziębowie, Brzozowscy, Hofferowie. Kto grał te role w serialu TVN?

QUIZ sentymentalny. Historyczna obsada "Na Wspólnej". Ziębowie, Brzozowscy, Hofferowie. Kto grał te role w serialu TVN? Pytanie 1 z 18 Rolę Marii Zięby grała: Beata Tyszkiewicz Bożena Dykiel Renata Dancewicz Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.