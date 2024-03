Co ją tak rozsierdziło?!

Serial "Na dobre i na złe" w tym roku obchodzi swoje 25-lecie. Produkcja TVP okazała się wielkim hitem już na samym początku. Serial o lekarzach i pacjentach z Leśnej Góry oraz ich perypetiach gromadził przed telewizorami miliony widzów w każdą niedzielę. Dotychczas wyemitowano już ponad 900 odcinków "Na dobre i na złe". W naszym quizie zabieramy czytelnika w sentymentalną podróż do końcówki lat 90. i początków XXI wieku. W pierwszej obsadzie serialu znaleźli się m.in. Artur Żmijewski, Małgorzata Foremniak, Krzysztof Pieczyński czy Emilia Krakowska. Pamiętasz ich role? Rozwiąż nasz QUIZ sentymentalny. Pierwsza obsada "Na dobre i na złe". Kto grał Bruna, Kubę, Zosię i innych? Niektóre pytania mogą lekko zaskoczyć.

QUIZ sentymentalny. Pierwsza obsada "Na dobre i na złe". Kto grał Bruna, Kubę, Zosię i innych? Pytanie 1 z 18 Rolę Kuby Burskiego grał: Artur Barciś Artur Żmijewski Bartosz Obuchowicz Dalej

