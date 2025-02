Gdy spytamy przeciętnego Kowalskiego o ulubioną polską aktorkę, to spodziewać się mozemy najróżniejszych odpowiedzi. Mamy bowiem tak wiele wspaniałych gwiazd filmu i teatru (zarówno urodzonych w czasach PRL, jak i w latach 90.), że wybranie jednej wydaje się bardzo trudnym zadaniem. Katarzyna Figura, Grażyna Szapołowska, Julia Wieniawa, Agata Kulesza, Krystyna Janda, Joanna Liszowska, Barbara Kurdej-Szatan, Izabela Kuna, Agnieszka Kaczorowska, Wiktoria Gąsiewska, Magdalena Zawadzka, Zofia Wichłacz... Można wymieniać i wymieniać, a i tak czasu nie starczy. Znakomite aktorki mieliśmy już zresztą w czasach przedwojennych. Wśród nich były m.in. Mieczysława Ćwiklińska, Lena Żelichowska czy Nora Ney. Dziś często mamy problem, by ocenić wiek danej aktorki. Na ogół bowiem wyglądają one na młodsze, niż są w rzeczywistości. Przygotowaliśmy prosty sprawdzian. Rozwiąż QUIZ. Te aktorki urodziły się w PRL czy w latach 90.? Figura, Kurdej-Szatan, Janda, Kaczorowska, Wieniawa. W każdym pytaniu do wyboru są tylko dwie odpowiedzi. Jedna z nich jest poprawna.

