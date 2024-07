To on poprowadzi "Koło fortuny". Jest w związku z lubianym aktorem

Serial "M jak miłość" na antenie TVP debiutował w 2000 roku i emitowany jest do dziś. Z kolei "Pierwsza miłość" w telewizji Polsat pojawiła się cztery lata później i także nadal kręcone są nowe odcinki. Z powodu słowa "miłość" w tytule obie produkcje często są ze sobą porównywane, a także mylone. Niektórzy widzowie mają problem z dopasowaniem postaci do serialu. Przez obie produkcje przewinęło się mnóstwo znakomitych aktorek i aktorów, m.in. Teresa Lipowska, Dominika Ostałowska, Aneta Zając, Grażyna Wolszczak, Kacper Kuszewski, Robert Moskwa, Łukasz Płoszajski czy Mateusz Banasiuk. Mimo tego, że i w emitowanej w TVP "M jak miłość", i w "Pierwszej miłości" Polsatu obsada czasem się zmienia, scenarzyści ciągle mają pomysły na ciekawą fabułę. Dopasujesz bohatera do właściwego serialu? Rozwiąż QUIZ. To postać z M jak miłość czy z Pierwszej miłości? Rogowski, Kulczycki, Zduński.

QUIZ. To postać z M jak miłość czy z Pierwszej miłości? Rogowski, Kulczycki, Zduński Pytanie 1 z 20 Paweł Zduński (w tej roli Rafał Mroczek) to postać z serialu: M jak miłość Pierwsza miłość Dalej

