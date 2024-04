Trzy seriale TVP, bez których trudno wyobrazić sobie drugą połowę dekady lat 90. i początek XXI wieku, to bez wątpienia "Klan", "Złotopolscy" i "Na dobre i na złe". Każdy z nich był inny, każdy jedyny w swoim rodzaju. Łączyło je to, że dotyczyły prawdziwego życia i problemów, z którymi zmagało się wielu z nas w tych dość trudnych czasach. "Klan", "Złotopolscy" i 'Na dobre i na złe" trzymały w napięciu, ale też potrafiły bawić do łez. Szczególnie duże pokłady humoru oglądaliśmy w emitowanym w Dwójce serialu o losach rodzin Złotopolskich i Gabrielów. Pamiętacie jeszcze bohaterów trzech kultowych seriali TVP? Gdzie oglądaliśmy Malickiego, Rafalskiego, listonosza Józefa, Pereszczakę i siostrę Bożenkę? Rozwiąż QUIZ wspominkowy. Klan, Złotopolscy czy Na dobre i na złe. Z którego serialu TVP jest ta postać? Przed Wami 18 pytań.

QUIZ wspominkowy. Klan, Złotopolscy czy Na dobre i na złe. Z którego serialu TVP jest ta postać? Pytanie 1 z 18 Wiesiek Gabriel (w tej roli Paweł Wawrzecki) to bohater serialu: Klan Złotopolscy Na dobre i na złe Dalej

