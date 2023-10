Radosław Majdan porzucił Małgorzatę Rozenek i wyjechał w Bieszczady. Przestał nawet odbierać telefon!

Elżbieta Dmoch wreszcie się na to zgodziła. Po latach się zdecydowała. To będzie gratka dla fanów

Radosław Majdan to człowiek, który w swoim życiu widział i doświadczył wiele. Były piłkarz ma na swoim koncie występy na mistrzostwach świata w Korei i Japonii, ponadto reprezentował kluby ligi tureckiej, greckiej czy izraelskiej. Choć zwiedził kawał świata, mało kto wie, że ten bardzo lubiany celebryta nigdy nie był w… Bieszczadach. Ta sytuacja w ostatnim czasie uległa zmianie. Na specjalne zaproszenie kanału BBC Earth Majdan trafił w okolice Baligrodu, by przejść tam przyspieszony kurs survivalu. Były sportowiec nie trafił do lasu sam. Towarzyszył mu Kazimierz Nóżka, leśnik z 41-letnim doświadczeniem i ogromnym autorytetem, który współtworzy słynny w internecie profil Nadleśnictwo Baligród, gdzie dzieli się ciekawostkami z bieszczadzkich lasów, m.in. filmami ze spotkań z niedźwiedziami czy wilkami.

Radosław miał za zadanie przeżyć jeden dzień w lesie, wykonując przy tym szereg ćwiczeń utrzymanych w duchu survivalu. Musiał rozpalić ogień, mając do dyspozycji przypadkowe przedmioty i jak najszybciej zagotować na nim wodę. Okazuje się, że alternatywą dla butli gazowej może być… puszka tuńczyka. Jak Bieszczady, to i grzybobranie. Pod okiem Kazimierza Nóżki piłkarz uczył się zbierać jadalne grzyby. Jak poradził sobie z tym zadaniem? Pełna relacja z tego wydarzenia do obejrzenia na kanale YouTube 5 sposobów na już 14 października.

Akcja survivalowa odbyła się w ramach kampanii promującej jesienne pasmo programowe „Wieczory z przygodą”, które będzie emitowane od poniedziałku do piątku od 20:55 na kanale BBC Earth.

