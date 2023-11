Rafał Brzozowski apeluje: "Odmawiajcie różaniec"! Gwiazdor TVP był w tarapatach, specjalna modlitwa go uratowała

Rafał Brzozowski znany jest ze swojego przywiązania do wiary i religii. Prezenter TVP i uczestnik konkursu Eurowizja nie wstydzi się mówić o swojej relacji z Bogiem. Mało tego, zachęca także innych do uczestnictwa w religijnych praktykach, szczególnie do odmawiania różańca. Rafał Brzozowski kiedyś wyznał nawet, specjalna modlitwa go uratowała, gdy miał problemy. Był w poważnych tarapatach, ale wyszedł na prostą.