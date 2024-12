Rafał Brzozowski już nie śpiewa na statkach. Zrobi to razem z Edytą Górniak

Doda straciła cnotę jako 14-latka. I to wcale nie z mężczyzną! Niemal doszło do tragedii

Brzozowski i Górniak znowu razem!

Rafał Brzozowski od kilku miesięcy kursuje między Polską a USA. Po rozstaniu z TVP wokalista i prezenter "Jaka to melodia" tu otworzył swój prywatny pensjonat, a za oceanem śpiewał na statkach wycieczkowych. To drugie zajęcie przyniosło mu wspaniały zarobek, ale piosenkarz "nie zasypuje gruszek w popiele". Okazuje się, że już za chwilę weźmie udział w projekcie, do którego dołączyła także m.in. Edyta Górniak.

Brzozowski ogłosił to oficjalnie

Rafał Brzozowski o wszystkich zmianach i nowych przedsięwzięciach informuje fanów na swoim profilu na Instagramie. Wokalista tym razem pochwalił się, że zamknął pewien etap w tym roku i już szykuje się na wielkie wydarzenie w USA. Co teraz będzie robił Rafał Brzozowski w Stanach?

WISKITKI ostatni koncert plenerowy w 2024 roku. Dziękuję. A już dziś wyruszamy z kolejną przygodą koncertową w USA. Przed nami magiczny i wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia. Wielkie Polskie Kolędowanie w USA. Spotkajmy się razem w Chicago, Nowym Jorku i New Jersey. Zapraszam

Same gwiazdy kolędują

I tak na jaw wyszło, że wielkie kolędowanie, na które za ocean odleciały m.n. Edyta Górniak, Natasza Urbańska i Justyna Steczkowska, odbędzie się także z udziałem Rafała Brzozowskiego. Wokalista relacjonuje swoje przygotowania i lot do Stanów na bieżąco.

Kierunek Chicago. Wielkie Kolędowanie w Stanach Zjednoczonych. Zaczynamy od piątku. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.

Na Instastory pojawiło się też zdjęcie Brzozowskiego z wnętrza samolotu m.in. z Kamilem Bednarkiem i Staszkiem Karpielem-Bułecką.

Tak pożegnali Polskę

Wylot gwiazd do USA obserwowali fani i dziennikarze. Nie obyło się oczywiście bez przygód. Natasza Urbańska, Edyta Górniak i Rafał Brzozowski bardzo sympatycznie zwrócili się w stronę żegnającego ich tłumku i pomachali na do widzenia. Jedynie niezadowolona z tańszego miejsca w samolocie Steczkowska urządziła wielką awanturę paparazzi...

Edyta Górniak i Rafał Brzozowski swego czasu byli posądzani o romans. Nie wiadomo, jak dokładnie było, ale pewne jest, że wokaliści od lat bardzo się lubią. Tak o ich relacji opowiadał na portalu JastrząbPost wokalista.

Co łączy Brzozowskiego i Górniak?

Edyta jest wspaniałą kobietą i osobą.rzeczywiście przyjaźnimy się z Edytą. Uważam ją za wspaniałą artystkę i cudowną osobę. Bardzo lubię Edytę.

Sonda Lubisz muzykę Rafała Brzozowskiego? Tak Nie Nie wiem/nie mam zdania