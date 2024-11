Sztuczna inteligencja stworzyła "nową" Martynę Wojciechowską. Natychmiastowa reakcja dziennikarki: "Mnie to przeraża"

Pod koniec listopada 2023 roku w mediach pojawiła się smutna informacja na temat śmierci Gabriela Seweryna. Znany projektant, który popularność zyskał w show TTV "Królowe życia" odszedł w wieku zaledwie 56 lat. Jego śmierć wzbudziła ogromne kontrowersje. Mężczyzna na kilka godzin przed tragedią trafił do szpitala z dusznościami, a także bólem w klatce piersiowej. Niestety mimo akcji reanimacyjnej lekarzom nie udało się go uratować.

Zobacz też: Oto przyczyna śmierci Gabriela Seweryna. Wszystko wyszło po sekcji. Szokująca diagnoza biegłego

Po śmierci Gabriela Seweryna do sieci trafiło niepokojące nagranie, na którym ten zachowywał się bardzo nieswojo. Skarżył się, że ratownicy medyczni nie chcą mu pomóc. Z kolei pracownicy szpitala mówili, że Seweryn był agresywny. Jego zachowanie miało spowodować to, że medycy się wycofali. Na miejscu miała pojawić się też policja. Później wykryto, że we krwi Seweryna było sporo substancji psychoaktywnych.

Jednocześnie z wyników badań toksykologicznych wynika, że w próbce krwi pobranej ze zwłok Gabriela Seweryna wykazano obecność m.in. metamfetaminy. Mając na uwadze dobro trwającego postępowania przygotowawczego i konieczność poczynienia prawidłowych ustaleń faktycznych, brak jest możliwości wskazania, jakie będą dalsze działania prokuratora w tej sprawie. Postępowanie w dalszym ciągu toczy się na tzw. etapie "in rem", tzn. w sprawie. Nikomu dotąd nie przedstawiono żadnego zarzutu - przekazał prokurator okręgowy w Legnicy Sebastian Kluczyńsk.

Zobacz też: Szok, co Dagmara Kaźmierska napisała o Gabrielu Sewerynie! Najwyższy poziom obrzydliwości

Rafał Grabias pokazał nagrobek Gabriela Seweryna

Gabriel Seweryn był związany z Rafałem Grabiasem przez 18 lat. Para rozstała się jednak kilka lat temu, jeszcze zanim Seweryn zmarł. Obecnie Rafał stara się pielęgnować pamięć po byłym ukochanym. Często wspomina o nim w swoich mediach społecznościowych. W dniu Wszystkich Świętych wybrał się nawet na jego grób. Mieści się on na cmentarzu w Głogowie.

śp. Gabriel Gerard Seweryn. "Versace z Głogowa" (...) "...pozostaniesz na zawsze w sercach tych, którzy Cię kochali" - można przeczytać na nagrobku projektanta.

Zobacz też: Są wyniki sekcji zwłok Gabriela Seweryna. Przerażające ostrzeżenie dyrektorki MONARU. Każdy musi to wiedzieć!

Zobacz naszą galerię: Rafał Grabias odwiedził grób Gabriela Seweryna. Niewiarygodne, jak teraz wygląda

Sonda Wybierasz się na groby bliskich w Dzień Wszystkich Świętych? Tak Nie Jeszcze nie wiem