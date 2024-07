Rafał Mroczek pokazał córkę, ale oburzył przy tym fanów. Poszło o jeden szczegół

Ujawniono przyczynę śmierci ukochanej Clinta Eastwooda. Trudno w to uwierzyć

Rafał Mroczek w tym roku wykonał prawdziwe volty. Gwiazdor "M jak miłość" znienacka ożenił się z piękną finalistką konkursu Miss Polonia, Magdaleną Czech, a następnie ruszył z nią w obłędną podróż poślubną. Nie wszyscy wiedzą, że Rafał Mroczek ma z poprzedniego związku 8-letnią córkę Zosię. Niestety miłość z jej mamą, Joanną Skrzyszewską, nie przetrwała próby czasu, pomimo zaręczyn na wyprawie do Meksyku. Po 13 latach związku rodzicie Zosi rozstali się, a teraz Rafał Mroczek jest znów szczęśliwy u boku pięknej żony Magdaleny. Gwiazdor "M jak miłość" zabrał obie panie na łódkę i podróżują razem po polskich jeziorach. Wygląda na to, że żona i córka aktora dogadują się wspaniale. Ale fani zauważyli, że zachwycony Mroczek zapomniał o jednej rzeczy, przez co naraża rodzinę i siebie na ogromne niebezpieczeństwo.

Gdzie Mroczek zabrał żonę i córkę na wakacje?

- Nasza mazurska przygoda w kilku zdjęciach. Uwielbiam jeziora i ten klimacik na łódce. Od portu do portu i czas blisko natury, z pięknymi widokami i zmieniającym się krajobrazem - pochwalił się Rafał Mroczek na swoim profilu na Instagramie.

Na zdjęciach gwiazdora "M jak miłość" widzimy obrazki, jak ze słodkich, amerykańskich filmów rodzinnych. Tata prowadzi łódkę, jego żona Magdalena z córką Zosią stoją zagadane na burcie. W kolejnych odsłonach możemy zobaczyć też samą 8-letnią Zosię, jak i w towarzystwie dumnego taty. Wydawać by się mogło, że fani gwiazdora "M jak miłość" zachwycą się tymi obrazkami. Tymczasem uważni obserwatorzy zauważyli, że Mroczek naraża rodzinę na ogromne niebezpieczeństwo!

O czym zapomniał Mroczek na łódce?

- Kapok dla dziecka byłby wskazany...

- Bez kapoków , szkoda

Rafał Mroczek nie zareagował na komentarze fanów, a w każdym razie nie pokazał tego na zdjęciach. Gwiazdor "M jak miłość" na pewno wie, że kapoki to nieodłączny sprzęt wszystkich, a szczególnie najmłodszych żeglarzy. W końcu wystarczy jeden nieważny ruch 8-latki i już nieszczęście gotowe. Mamy nadzieję, że piękna Zosia doskonale pływa, a reszta wakacji minie rodzinie bez żadnych niespodzianek.

