Ralph Kamiński pochwalił się bratową. Zuza to prawdziwa piękność

Ralph Kamiński ma młodszego przyrodniego brata, Wiktora, z którym pojawił się jakiś czas temu w programie "Demakijaż" Krzysztofa Ibisza. Bracia przez jakiś czas współpracowali razem. Wiktor zajmował się sprawami technicznymi na koncertach Ralpha. - Cieszę się, że Wiktor był ze mną od początku. Przeszliśmy długą drogę. A jak będę go potrzebował, to będzie przy mnie - mówił piosenkarz. Zdradzili także tajemnicę, że mają różnych ojców, mimo że noszą to samo nazwisko.

Wiktor od niedawna jest żonaty. Jego żoną jest Zuzanna Uberman-Kamińska, dziennikarka. Jakiś czas temu wystąpiła ona nawet w teledysku Ralpha Kamińskiego do piosenki "Pies". Przeszła wówczas spektakularną metamorfozę. - Moja piękna bratowa @zuuberman ma dzisiaj urodziny! 🔥💖 Żyj nam 100 lat! Zdrowia, szczęścia i słodyczy tego Tobie brat męża życzy! (Zuzia wcieliła się w jedną z postaci w klipie „Pies”) - napisał Ralph Kamiński na Instagramie i pokazał jej zdjęcie.

Ralph Kamiński w pierwszym wywiadzie ze swoją mamą