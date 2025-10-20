"Randka w ciemno": Dojrzałość, poczucie humoru i ogień. Czwarty odcinek zaskoczy! "Miłość nie zna wieku"

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2025-10-20 14:29

Czwarty odcinek telewizyjnego show pt. "Randka w ciemno" udowodni, że miłość naprawdę nie zna wieku. Już 25 października 2025 roku widzowie poznają trójkę dojrzałych, ale pełnych życia kobiet, które zawalczą o względy Jacka – 58-letniego fotografa z duszą romantyka i motocyklisty. I nie zabraknie ognia. Dosłownie. Poznajcie szczegóły.

Randka w ciemno

i

Autor: Polsat/ Materiały prasowe

Czwarty odcinek show pt. "Randka w ciemno" zapowiada się ekscytująco. Prowadzący program Piotr Gąsowski z nieskrywaną ciekawością obserwował przebieg zdarzenia. Względem uczestniczek padło bowiem niecodzienne pytanie: "gdybyś potrzebowała, żebyśmy dodali ognia do naszego życia, to co byś chciała zrobić?". Odpowiedzi? Zaskoczą wszystkich. Kandydatki z humorem i odwagą opowiedzą o swoich "sztuczkach" na podtrzymanie temperatury w relacji. Jedna z nich wyzna, że to musi być gorąca niespodzianka. Z zapowiedzi wynika, że odcinek będzie pełen luzu, poczucia humoru i bezpretensjonalnych rozmów o emocjach, intymności i potrzebie bliskości – niezależnie od wieku. Już 25 października 2025 roku widzowie poznają trójkę dojrzałych, ale pełnych życia kobiet, które zawalczą o względy Jacka – 58-letniego fotografa z duszą romantyka i motocyklisty.

Czytaj więcej:  RANDKA W CIEMNO

W 4. odcinku "Randki w ciemno" o serce Jacka powalczą:

Agnieszka, 50 latMama dorosłej córki, zawodowa opiekunka dzieci. Niedawno zakochała się w snorklingu – teraz gotowa na skok na głęboką wodę miłości. – Chciałabym, żeby był zadbany i troskliwy, a reszta może mnie totalnie zaskoczyć – i chyba fajnie, jakby mnie zaskoczyło.

Ewa, 45 latArchitektka, która pasjonuje się także ezoteryką. Wie, jak odczytywać znaki losu, ale jeszcze nie odczytała jednego: tego właściwego faceta. – Szukam partnera, nie chłopca, nie dziada, nie tatusia. Partnera na podobnym poziomie emocjonalnej inteligencji.

Agnieszka, 45 latBizneswoman, właścicielka trzech psów i ogromnej energii. Szuka partnera, nie podopiecznego. – Mimo że wyglądam na twardą kobietę, szukam mężczyzny dojrzałego, odpowiedzialnego, czułego – który czasem ugotuje obiad i wyjdzie z psami.

Kim jest Jacek?Jacek ma 58 lat, jest fotografem i – jak podkreślają twórcy programu – potrafi uchwycić piękno, ale także sam dobrze się zaprezentować. Motocykl, styl, spojrzenie artysty. Szukając partnerki, nie ma listy wymagań, ale marzy o kobiecie, która będzie jednocześnie muzą, przyjaciółką i partnerką w codzienności. – Chce kogoś, kogo wady nie przesłonią mu zalet – zdradza.

Czwarty odcinek "Randki w ciemno" zapowiada się jako pełna wdzięku i energii opowieść o tym, że flirt, namiętność i poczucie humoru nie mają terminu przydatności. Bo miłość – choć czasem zaskakuje – zawsze przychodzi w idealnym momencie. Odcinek zostanie wyemitowany 25 października o godzinie 16:30 na antenie Polsatu.

Piotr Gąsowski
25 zdjęć
Super Express Google News
Sonda
Lubisz program "Randka w ciemno"?
Piotr Gąsowski BAJERUJE NASZĄ DZIENNIKARKĘ przed kamerą!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RANDKA W CIEMNO