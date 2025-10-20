"Randka w ciemno": Dojrzałość, poczucie humoru i ogień. Czwarty odcinek zaskoczy! "Miłość nie zna wieku"

Czwarty odcinek show pt. "Randka w ciemno" zapowiada się ekscytująco. Prowadzący program Piotr Gąsowski z nieskrywaną ciekawością obserwował przebieg zdarzenia. Względem uczestniczek padło bowiem niecodzienne pytanie: "gdybyś potrzebowała, żebyśmy dodali ognia do naszego życia, to co byś chciała zrobić?". Odpowiedzi? Zaskoczą wszystkich. Kandydatki z humorem i odwagą opowiedzą o swoich "sztuczkach" na podtrzymanie temperatury w relacji. Jedna z nich wyzna, że to musi być gorąca niespodzianka. Z zapowiedzi wynika, że odcinek będzie pełen luzu, poczucia humoru i bezpretensjonalnych rozmów o emocjach, intymności i potrzebie bliskości – niezależnie od wieku. Już 25 października 2025 roku widzowie poznają trójkę dojrzałych, ale pełnych życia kobiet, które zawalczą o względy Jacka – 58-letniego fotografa z duszą romantyka i motocyklisty.

W 4. odcinku "Randki w ciemno" o serce Jacka powalczą:

Agnieszka, 50 latMama dorosłej córki, zawodowa opiekunka dzieci. Niedawno zakochała się w snorklingu – teraz gotowa na skok na głęboką wodę miłości. – Chciałabym, żeby był zadbany i troskliwy, a reszta może mnie totalnie zaskoczyć – i chyba fajnie, jakby mnie zaskoczyło.

Ewa, 45 latArchitektka, która pasjonuje się także ezoteryką. Wie, jak odczytywać znaki losu, ale jeszcze nie odczytała jednego: tego właściwego faceta. – Szukam partnera, nie chłopca, nie dziada, nie tatusia. Partnera na podobnym poziomie emocjonalnej inteligencji.

Agnieszka, 45 latBizneswoman, właścicielka trzech psów i ogromnej energii. Szuka partnera, nie podopiecznego. – Mimo że wyglądam na twardą kobietę, szukam mężczyzny dojrzałego, odpowiedzialnego, czułego – który czasem ugotuje obiad i wyjdzie z psami.

Kim jest Jacek?Jacek ma 58 lat, jest fotografem i – jak podkreślają twórcy programu – potrafi uchwycić piękno, ale także sam dobrze się zaprezentować. Motocykl, styl, spojrzenie artysty. Szukając partnerki, nie ma listy wymagań, ale marzy o kobiecie, która będzie jednocześnie muzą, przyjaciółką i partnerką w codzienności. – Chce kogoś, kogo wady nie przesłonią mu zalet – zdradza.

Czwarty odcinek "Randki w ciemno" zapowiada się jako pełna wdzięku i energii opowieść o tym, że flirt, namiętność i poczucie humoru nie mają terminu przydatności. Bo miłość – choć czasem zaskakuje – zawsze przychodzi w idealnym momencie. Odcinek zostanie wyemitowany 25 października o godzinie 16:30 na antenie Polsatu.

