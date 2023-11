Małgorzata Tomaszewska z TVP rozwiodła się i wyszła za sąsiada! To on jest ojcem jej dziecka

Renata Dąbkowska z grupą Sixteen cieszyli się wielką popularnością w latach 90.

Renata Dąbkowska karierę muzyczną zaczynała od disco polo, ale sławę w Polsce przyniosły jej występy z grupą Sixteen, która w latach 90. cieszyła się wielką popularnością. Przeboje grupy wysoko plasowały się na listach przebojów i wydawało się, że sukces Sixteen lada moment wyleje się daleko poza granice naszego kraju. Przełomem miał być rok 1998. Komisja z TVP wybrała grupę, w której śpiewała Renata Dąbkowska, w preselekcjach do festiwalu Eurowizja. - Dlaczego wybrano właśnie naszą piosenkę i zespół Sixteen? Nie mam pojęcia! Może dlatego, że ostatnimi czasy jakoś solistkom na Eurowizji się nie wiodło? Cieszę się obłędnie, chociaż nie ukrywam, jest strach - mówiła tuż po ogłoszeniu wyników wokalista w rozmowie z "Super Expressem". Czas pokazał, że obawy były uzasadnione, bo udział Sixteen w Eurowizji okazał się koszmarem.

Klęska Renaty Dąbkowskiej i Sixteen na Eurowizji. Atmosfera była napięta. Przed występem stało się coś dziwnego

Polska ekipa ostatecznie zajęła odległe 17. miejsce, a wielu ekspertów typowało Sixteen z Renatą Dąbkowską nawet do zwycięstwa Eurowizji. - Próba przed koncertem wypadła super, przez chwilę w zespole panowała fajna atmosfera. Ale przed samym występem Olga (Pruszkowska - red.) szepnęła mi do ucha, że wszystkie krzywdy, jakie człowiek wyrządził, spadną na niego… Nie pamiętam nawet samego występu, widziałam go tylko raz na wideo. To była klęska - podsumowała Renata Dąbkowska w rozmowie z "Galą". W zespole atmosfera była napięta, a miesiąc po Eurowizji zmarł lider kapeli Jarosław Pruszkowski. Wokalistka opuściła kapelę, ale już nie odniosła większych sukcesów. Po latach Renata Dąbkowska ponownie występowała w zespole Dystans, w którym zaczynała swoją karierę muzyczną. Zobacz w naszej galerii, jak przez lata zmieniała się wokalistka grupy Sixteen.