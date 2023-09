Renata Dancewicz zbiera pieniądze, by pomóc chorej koleżance. To zasłużona mistrzyni

Robert Makłowicz wyjawił, czemu naprawdę zwolnił Ewę Wachowicz. To musiało być jak nóż w plecy!

Renata Dancewicz może poszczycić się tytułem Mistrza Międzynarodowego w brydżu. O szczebel wyżej jest Małgorzata Sawicka, która ma tytuł Arcymistrza Międzynarodowego. Niestety liczne tytuły nie spowodowały, że brydżystkę stać na bardzo drogie leczenie. Sawicka potrzebuje aż 100 tysięcy złotych. W tym celu Renata Dancewicz oraz jej kolega, brydżysta Maciej Czajkowski, zorganizowali zbiórkę pieniędzy w serwisie zrzutka.pl.

- Zwracamy się do Państwa o pomoc dla ciężko chorej Naszej Koleżanki Małgosi Sawickiej. Choroba jest bardzo niebezpieczna a nowoczesne leczenie nie jest refundowane przez system ochrony zdrowia. Małgosia potrzebuje czterech cykli leczenia, z których każdy kosztuje ca. 25 000zł. Dla jednej osoby jest to ogromny wysiłek, ale wierzymy, że wespół uda nam się zebrać potrzebną kwotę. Małgosię znamy od wielu lat, nie tylko jako znakomitą brydżystkę, ale i cudowną osobę. Z nadzieją na solidarność brydżową i ludzką - czytamy w opisie zbiórki. Na razie zebrano niespełna 39 tysięcy. Akcja potrwa do końca października.

