Reporter "19.30" z nową fuchą w USA. Dopiero wrócił do TVP, a już wyjeżdża z Polski?

Marcin Antosiewicz to reporter z wieloletnim doświadczeniem. Do TVP wrócił kilka tygodni temu i dołączając do zespołu przygotowującego program "19.30" od pierwszego wydania. Teraz, jak nieoficjalnie dowiedziały się Wirtualne Media, dziennikarz wyjedzie z Polski, by zostać korespondentem telewizji publicznej w Stanach Zjednoczonych. Przed laty pełnił tę samą funkcję w Niemczech i Wielkiej Brytanii.