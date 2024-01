Czystki w "Pytaniu na śniadanie". Kto stracił pracę, a kto dołączył do prowadzących? Mnóstwo zaskoczeń, nowe twarze

Magda Narożna z zespołem Piękni i Młodzi ruszają na podbój USA. Nie do wiary, ile na tym zarobią!

Pod koniec poprzedniego roku w Telewizji Polskiej gotowało się jak w kotle. 20 grudnia nowy minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz wraz ze swoimi ludźmi zaczęli wprowadzać zmiany w TVP. W przypadku TVP oznaczało to likwidację "Wiadomości" i stworzenie nowego programu informacyjnego - "19:30". Pierwsze wydanie z 21 grudnia ludzie oglądali z wypiekami na twarzy i cieszyło się ono rekordową popularnością. Przed telewizorami zasiadło wtedy ponad 4 mln widzów. Jednak zainteresowanie programem szybko spadło. Nowe wyniki oglądalności są dalekie od sukcesu.

"19:30" miały być hitem. Wyniki oglądalności nie napawają optymizmem!

Choć pierwsze wydanie nowego programu śledziło ponad 4 miliony widzów, to teraz wyniki oglądalności programu nie napawają optymizmem. Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, które podały Wirtualnemedia.pl, średnia oglądalność "19:30" w dniach 29 grudnia – 14 stycznia wyniosła 2,1 miliona widzów. To zsumowany wynik z trzech anten: TVP1, TVP Info, TVP Polonia. "Wiadomości" nadawane do 20 grudnia dla porównania miały w zeszłym miesiącu ponad 600 tysięcy widzów więcej. Nowemu programowi informacyjnemu depczą po piętach "Wydarzenia" Polsatu, które na antenach Polsat News i Polsatu oglądało 1,95 miliona widzów.

Zobacz poniższą galerię: Nowe twarze "19:30" i TVP INFO